Новый бэкдор атакует Linux-системы

Компания «Доктор Веб» предупреждает о появлении новой вредоносной программы, нацеленной на компьютеры с операционными системами на ядре Linux.

Зловред получил обозначение Linux.BackDoor.Hook.1. Этот бэкдор обнаружен в библиотеке libz, которая используется некоторыми программами для функций сжатия и распаковки.

Linux.BackDoor.Hook.1 работает только с бинарными файлами, обеспечивающими обмен данными по протоколу SSH. При этом зловред не работает, если имя запускаемого файла совпадает с /usr/sbin/sshds.

Специалисты выделяют весьма необычный способ подключения злоумышленников к бэкдору: в отличие от других похожих программ, Linux.BackDoor.Hook.1 вместо текущего открытого сокета использует первый открытый сокет из 1024, а остальные 1023 закрывает.

В число функций зловреда входит возможность запускать приложения или подключаться к определённому удалённому узлу. Кроме того, бэкдор способен скачивать файлы, заданные в поступившей от злоумышленников команде. Протокол связи шифруется с использованием алгоритма RC4.