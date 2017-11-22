Бизнес-продукты ESET получили сертификат Госстандарта Республики Беларусь

Корпоративные продукты ESET успешно прошли сертификацию в Оперативно-аналитическом центре при Президенте Республики Беларусь. Полученный сертификат соответствия подтверждает, что бизнес-продукты ESET соответствуют законодательным требованиям и могут быть внедрены в государственных учреждениях и коммерческих организациях.

Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь (ОАЦ) – государственный орган, регулирующий деятельность по обеспечению защиты информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну Республики Беларусь или иные сведения, охраняемые в соответствии с законодательством, от утечки по техническим каналам, несанкционированных и непреднамеренных воздействий.

Действие сертификата распространяется на полный список корпоративных продуктов ESET – все типы антивирусного программного обеспечения для эффективной защиты каждого узла сети, вне зависимости от операционной системы:

Защита рабочих станций: ESET Endpoint Antivirus для Microsoft Windows, ESET NOD32 Antivirus Business Edition для Linux Desktop

Расширенная защита рабочих станций: ESET Endpoint Security для Microsoft Windows

Защита виртуальных систем: ESET Virtualization Security для VMware

Защита мобильных устройств: ESET Endpoint Security для Android

Защита файловых серверов: ESET File Security для Microsoft Windows Server, ESET File Security для Linux

Защита почтовых серверов: ESET Mail Security для Microsoft Exchange Server, ESET Mail Security для IBM Domino, ESET Mail Security для Linux

Защита интернет-шлюзов: ESET Gateway Security для Linux

Гибкая система лицензирования позволит заказчику собрать комплекс безопасности с учетом всех особенностей ИТ-инфраструктуры. Каждый продукт может функционировать и управляться как независимо друг от друга, так и с помощью веб-консоли централизованного управления ESET Remote Administrator.

Корпоративные продукты ESET официально продаются в Республике Беларусь с 2011 года, когда был получен сертификат Госстандарта. Повторная сертификация прошла в 2014 году. В настоящее время в числе клиентов компании – Национальный банк Республики Беларусь, оператор «Белтелеком», Белгазпромбанк и другие организации. Рыночная доля ESET в сегменте продуктов для бизнеса достигает 30%.