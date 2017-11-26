Модульный банковский троян атакует пользователей Windows

«Доктор Веб» предупреждает о появлении новой вредоносной программы, созданной с целью хищения средств с банковских счетов пользователей интернета.

Зловред относится к семейству Trojan.Gozi, представители которого уже довольно длительное время «гуляют» по просторам Всемирной сети. Новый троян получил обозначение Trojan.Gozi.64: как и предшественники, он атакует компьютеры под управлением операционных систем Windows.

Особенность вредоносной программы заключается в том, что она полностью состоит из отдельных загружаемых плагинов. Модули скачиваются с управляющего сервера специальной библиотекой-загрузчиком, при этом протокол обмена данными использует шифрование. Зловред, в частности, может получать плагины для браузеров, с помощью которых выполняются веб-инжекты. Конфигурация этих веб-инжектов определяется целями злоумышленников.

Установлено, что троян может использовать плагины для Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome и Mozilla Firefox. Установив соответствующий модуль, зловред получает с управляющего сервера ZIP-архив с конфигурацией для выполнения веб-инжектов. В результате троян может встраивать в просматриваемые пользователем веб-страницы произвольное содержимое — например, поддельные формы авторизации на банковских сайтах и в системах банк-клиент. При этом, поскольку модификация веб-страниц происходит непосредственно на заражённом компьютере, URL такого сайта в адресной строке браузера остаётся корректным, что может ввести пользователя в заблуждение.

Таким образом, троян позволяет киберпреступникам красть банковские данные, которые затем могут быть использованы для снятия средств жертвы. Дополнительно троян может фиксировать нажатия клавиш, воровать учётные данные из почтовых клиентов и выполнять другие функции.