velcom объединяет бренды фиксированного интернета

Телеком-оператор velcom с 1 декабря объединяет бренды фиксированного интернета в рамках одного юридического лица. Теперь пользователи Ethernet и GPON в разных городах Беларуси присоединятся к одной большой сети velcom.

С переходом на единый бренд velcom станет крупнейшим в Беларуси частным оператором фиксированного интернета. В него войдут пользователи ранее приобретенных провайдеров «Атлант Телеком», гомельский «Гарант», а также абоненты «Домашняя сеть» (Инфолан). Использование единого бренда призвано обеспечить абонентов одинаково высокими стандартами качества и обслуживания, а переход на единое юридическое лицо позволит ускорить развитие инфраструктуры.

«Событие важное не только для абонентов, но и для всего рынка: velcom стал крупнейшим частным игроком на рынке фиксированного интернета. Сейчас компания планирует еще активнее развивать сеть за счет строительства инфраструктуры и покупки действующих игроков, – отметил заместитель генерального директора по фиксированной связи и интеграции Антон Бладик. – Опыт и команда «Атлант Телеком» и «Гарант» позволит velcom в дальнейшем проходить путь интеграции быстрее и легче».

Интеграция velcom и «Атлант Телеком» началась сразу после совершения сделки в конце ноября 2016 года. Вслед за юридическими и кадровыми изменениями последовала структурная реорганизация: сотрудникам предстояло влиться в новую компанию. После этого несколько месяцев заняла техническая, продуктовая и финансовая интеграция. Самой сложной задачей стала подготовка к объединению биллинговых систем, что позволит в будущем предоставлять клиентам конвергентные услуги.

В первую очередь, для максимального комфорта пользователей был создан объединенный контакт-центр с единым номером 150. В части маркетинговой стратегии, в velcom пошли по пути постепенного сближения, для чего вывели переходный дуал-бренд и разработали временный фирменный стиль.

Вскоре в velcom планируют завершить объединение биллинговых систем. Это позволит интегрировать мобильные и фиксированные продукты.

В настоящее время абонентская база фиксированного интернета и ТВ объединенного бренда velcom включает более 300 тысяч пользователей. В ближайшие годы компания планирует активно расширять абонентскую базу пользователей фиксированного интернета и развивать инфраструктуру на всей территории Беларуси.