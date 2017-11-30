Бизнес обладает силой для добрых дел

28 ноября 2017 года компания «СофтТеко» в числе социально ответственных представителей бизнеса Беларуси подписала "Соглашение о взаимодействии социально ответственных компаний Беларуси при реализации проектов корпоративной социальной ответственности". Более 30 компаний присоединились к данному соглашению, тем самым публично заявив о готовности нести добровольную социальную ответственность, предпринимать конкретные действия в данном направлении и сотрудничать с другими участниками.

Инициатором соглашения стал Местный социальный фонд “Добра”, являющийся Офисом Сети Глобального Договора ООН в Беларуси. Торжественная церемония подписания проводилось в сотрудничестве с Министерством иностранных дел Республики Беларусь и Программой развития ООН в Беларуси.

«Мы подписали Глобальный Договор 7 месяцев назад, - комментирует событие директор «СофтТеко» Александр Куцко. – Однако через всю почти 10-летнюю историю компании красной нитью проходит «История добрый дел», сделанных руками наших сотрудников. Корпоративная социальная ответственность для нас – это не просто слова, не «игра на репутацию». Это именно желание сотрудников, руководства, всей компании участвовать в решение важных социальных задач общества. Это, если можно так сказать, личная ответственность каждого. Подписав «Соглашение о взаимодействии», мы еще раз подчеркнули нашу готовность всячески способствовать достижению целей устойчивого развития Глобального Договора ООН».

Собравшиеся на церемонии подписания за круглым столом представители бизнеса, СМИ и медиа, государственных органов и международных организаций были единогласны в своей позиции о важности и необходимости объединения, координации усилий всех участников процесса. Подписание Соглашения является не только подтверждением этому, но и тем флагом, который призван объединить усилия локального бизнеса для достижения максимальных результатов.