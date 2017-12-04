Касперский: в 2017 году появилось 90 млн новых зловредов

Евгений Касперский рассказал о развитии информационных угроз в уходящем году: количество вредоносных программ стремительно растёт, а сложность кибератак повышается.

По словам господина Касперского, по итогам 2017 года во всём мире появится свыше 90 млн зловредов. На данный момент в глобальном масштабе насчитывается в общей сложности 500 млн «уникальных вирусных файлов». Ежедневно «Лаборатория Касперского» фиксирует свыше 300 тысяч новых вирусов.

«20 лет назад, когда я только создал свою компанию, то есть в 1997 году, мы зафиксировали всего 500 вредоносных программ, через десять лет, в 2007 году, наша коллекция уже пополнилась более чем 2 млн образцов компьютерных вирусов, прежде не имевших прецедента. В 2017 году мы ожидаем насчитать свыше 90 млн новых образцов, и это всего за один год», — приводит ТАСС слова Евгения Касперского.

Растущая информатизация бизнес-процессов предоставляет злоумышленникам множество возможностей для атак. Целевые атаки при этом становятся всё сложнее: преступники учатся эффективнее использовать уязвимые места, незамеченными проникая в корпоративные сети.

Наряду с банковскими троянами, вымогателями и прочими угрозами, которые можно без тени сомнения отнести к вредоносному ПО, пользователям приходится иметь дело с многочисленными пограничными приложениями: рекламными ботами и модулями, партнёрскими программами и прочим нежелательным софтом.

В этом году заметно выросла популярность майнеров криптовалюты. В 2013 году продукты «Лаборатории Касперского» заблокировали попытки установки майнеров на 205 тыс. компьютеров. В 2014 году это число выросло до 701 тыс., а за 8 месяцев 2017 года достигло 1,65 млн.