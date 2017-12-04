Начался первый отборочный этап XI Международной олимпиады в сфере информационных технологий «IT-Планета 2017/18»

С 1 декабря на сайте world-it-planet.org проходит первый отборочный этап соревнований Международной олимпиады «IT-Планета 2017/18»!

Участникам номинаций "Программирование", "Облачные вычисления и базы данных", "Телеком", а также конкурсов "РобоФабрика" и "Администрирование Linux" предлагается пройти онлайн-тесты на сайте олимпиады. Студенты могут проверить свои силы в период с 1 по 20 декабря, а дипломированные специалисты - с 21 по 25 декабря 2017 года. Участники, прошедшие тесты с лучшими результатами, будут приглашены во второй отборочный этап соревнований, где им предстоит решить практические задачи от потенциальных работодателей - партнеров олимпиады .

На творческие задания в конкурсах "Разработка мобильных приложений", "3D-моделирование", "Веб-дизайн", "Лучший Свободный Диплом" и в конкурсах номинации “Неограниченные возможности” участникам отводится больше времени. Студентам и специалистам необходимо будет подготовить работы и проекты по заданным темам и отправить их на оценку жюри до 20 марта 2018 года. А эксперты соревнований выберут авторов лучших работ, которые будут приглашены на международный финал в мае 2018 года в город Москву!

Партнерами и организаторами конкурсов ИТ-олимпиады выступают российские и международные лидеры ИТ-рынка, такие как 1С, Cisco, Huawei, InterSystems, Oracle, СКБ Контур, ГНУ/Линуксцентр, ГК «Кортексплюс» и другие.