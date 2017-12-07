В 2018 году ожидается всплеск вредоносного веб-майнинга

«Лаборатория Касперского» обнародовала прогноз по развитию угроз в сфере криптовалют и майнинга на 2018 год.

В уходящем году именно криптоденьги стали одной из наиболее «горячих» тем в IT-секторе. И пока пользователи создают фермы для майнинга, киберпреступники осваивают совершенно новые способы монетизировать свою вредоносную деятельность.

В 2018 году, по мнению экспертов «Лаборатории Касперского», злоумышленники сосредоточатся на наиболее прибыльных схемах добычи криптоденег. В частности, ожидается всплеск вредоносного веб-майнинга.

Преступники продолжат атаковать пользователей при помощи программ-шифровальщиков, требуя выкуп в криптовалютах. В то же время прогнозируется рост целевых атак на компании с целью установки майнерского ПО. В отличие от программ-вымогателей, позволяющих получить потенциально большой, но разовый выкуп, майнерские программы гарантируют хоть и меньший, зато стабильный доход.

Бум майнинга, как считают специалисты, повлияет на весь интернет в целом, открыв новые способы монетизации веб-сайтов. Один из них заменит рекламу: за удаление майнингового скрипта сайты будут предлагать пользователям подписаться на платный контент. С другой стороны, в обмен на майнинг пользователи смогут получить бесплатный доступ к развлекательному контенту, например, фильмам.

Кроме того, стандартный метод безопасности CAPTCHA, позволяющий отличить людей от ботов, в ряде случаев будет заменён специальным режимом веб-майнинга. Тогда будет неважно, бот ли посетитель или человек, пока он «платит» майнингом.