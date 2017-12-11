Раскрыта причина «тормозов» старых iPhone

Apple снижает производительность старых iPhone из-за деградации батареи. Такую гипотезу выдвинул пользователь Reddit под ником TeckFire.

По словам TeckFire, когда износ аккумулятора его iPhone 6s составил 20 процентов, это сильно отразилось на скорости работы устройства. Он предположил, что система искусственно занижает максимальную тактовую частоту процессора.

До замены аккумулятора результаты смартфона в синтетическом тесте GeekBench составляли 1466 и 2512 баллов в одноядерном и многоядерном тесте соответственно. С новой батареей он набирал уже 2526 и 4456 баллов.

«Судя по комментариям, никто из владельцев iPhone 5s не сталкивался с этим, — пишет TechFire. — Я также не знаю наверняка, но, похоже, начиная с iPhone 7 такой проблемы также нет, так как у процессоров A10 и A11 ядра с низким энергопотреблением».

В комментариях к посту пользователи подтвердили, что их устройства со старыми батареями, в том числе и ноутбуки, работают значительно медленнее, чем раньше.