«Лаборатория Касперского» представила сервис активного поиска угроз

«Лаборатория Касперского» объявила о расширении спектра услуг для корпоративного рынка и запуске комплексного сервисного решения Kaspersky Threat Hunting, повышающего эффективность защиты организаций от целевых атак.

Kaspersky Threat Hunting позволяет компаниям задействовать команду экспертов «Лаборатории Касперского», обладающих обширными навыками и богатым опытом в области анализа киберугроз. При этом заказчикам предоставляется доступ сразу к двум сервисам: круглосуточной службе наблюдения и реагирования на инциденты Kaspersky Managed Protection и системе обнаружения целевых атак Targeted Attack Discovery.

В рамках оказания услуги специалисты «Лаборатории Касперского» осуществляют мониторинг работы установленных в сетях клиента продуктов Kaspersky Security for Business и Kaspersky Anti Targeted Attack Platform для выявления активных атак. Это достигается, в частности, за счёт проактивного сбора метаданных сетевой и системной активности. Полученная информация агрегируется с использованием технологий Kaspersky Private Security Network или Kaspersky Security Network и исследуется аналитиками службы мониторинга на основе данных, собранных «Лабораторией Касперского» за все время деятельности, что позволяет выявить актуальные тактики, техники и процедуры злоумышленников.