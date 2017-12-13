Google представляет топ-запросы 2017 года в Беларуси

Google традиционно представляет итоговый рейтинг самых популярных запросов Байнета за 2017 год. Компания проанализировала миллионы поисковых запросов, чтобы выяснить, что чаще всего искали белорусы и о чем спрашивали Google в этом году.



В первой десятке самых популярных запросов сразу 6 сериалов и 2 ТВ-шоу. Самым популярным поисковым запросом года в Google Беларусь стал “Физрук 4 сезон”. На второй позиции ‒ второй сезон сериала “Ольга”, а на третьей ‒ пятый сезон сериала “Молодежка”. Наибольший интерес у белорусских пользователей среди ТВ-шоу вызвали “Евровидение” и 18 сезон “Битвы экстрасенсов”. Кроме того, белорусских пользователей Google интересовали Чемпионат мира по хоккею и новые фильмы 2017 года.



В категории “Персона” белорусы чаще всего искали информацию о Вере Глаголевой. Сразу за ней следуют Дмитрий Марьянов и Диана Шурыгина. Среди белорусов, попавших по запросам в “Топ-10”, – певец Александр Тиханович и Максим Мархалюк, 10-летний мальчик, пропавший в Беловежской пуще в сентябре 2017 года.



Наиболее популярный фильм в 2017 году у белорусов – новая часть франшизы “Форсаж 8”. Вторым по популярности стал фильм “Оно” по роману Стивена Кинга, третью строчку заняла 5-я часть “Пиратов Карибского моря”. В десятку попали и два мультфильма: “Гадкий я 3” и “Три богатыря и морской царь”.



Лидерами в категории “Сериал года” стали новые сезоны популярных телесериалов “Физрук”, “Ольга” и “Молодежка”.



В категории “Покупка года” в 2017 году первые три места заняли запросы: авто, спиннер, Белавиа билет. Также белорусы интересовались приобретением велосипеда, дачи под Минском, айфона 7, шин, квартиры, гироскутера и платья.