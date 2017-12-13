Трамп законодательно запретил ПО «Касперского» в госорганах США

Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) подписал законопроект под названием «Акт об одобрении мер по обеспечению национальной обороны 2018», в котором отдельным пунктом запрещается использование продуктов «Лаборатории Касперского» в госучреждениях.

Этот закон стал расширенным вариантом более ранней директивы, опубликованной еще в сентябре 2017 г. Тогда основанием для директивы послужило подозрение, что компания находится под влиянием правительства России.

В самой компании это категорически отрицают; сам Евгений Касперский заявил, что истинные причины борьбы с его компанией лежат в политической плоскости и намекнул, что за этим могут стоять конкуренты «Лаборатории».