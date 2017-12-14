«ВКонтакте» добавила возможность удалять личные сообщения в течение суток

Во «ВКонтакте» появилась функция полного удаления личных сообщений для всех пользователей. После отправки нужно выбрать сообщение, нажать на иконку корзины и поставить галочку в пункте «Удалить для всех».

Иконка удаления в виде корзины находится там же, где кнопка добавления в важные и отправления в спам.

Удаление сообщений появилось в обычном и мобильном браузере. «ВКонтакте» пообещала добавить функцию в приложениях для Android и iOS в ближайших обновлениях.

В конце ноября «ВКонтакте» добавила возможность редактировать личные сообщения в течение суток и разрешила приглашать в беседы всех пользователей.