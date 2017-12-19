iPhone X провалил тест на прочность

Эксперты Роскачества совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний провели экспертизу iPhone X. Результаты тестов опубликованы на сайте Роскачества.

Проверка iPhone X проходила в лаборатории в Западной Европе, смартфон тестировали по 274 параметрам. Среди них были тесты основной и фронтальной камер, проверка на прочность и водонепроницаемость, скорость зарядки и разрядки аккумулятора и другие.

«Новейший смартфон Apple фактически провалил проверку на прочность, или так называемый барабанный тест, когда телефон помещают во вращающуюся трубу и в режиме звонка роняют с высоты 80 сантиметров несколько десятков раз подряд. iPhone X заработал по этому параметру всего 2,9 балла, став шестым снизу среди 310 моделей, испытанных Роскачеством. Однозначно этот телефон не стоит ронять: после 50 поворотов трубы у iPhone X сломался экран – на нем появились зеленые полосы, а после 100 поворотов – разбилась задняя панель, а дисплей совсем перестал работать», — заключили специалисты.

Высший балл по шкале от 0,5 до 5,5 показали 72 параметра смартфона. Среди ключевых аспектов эксперты отмечают «безупречную» фронтальную камеру, возможности беспроводной зарядки, дисплей (в том числе его контрастность и яркость), возможности основной камеры и ее настройку, а также «общие понятность и простоту использования». По суммарным показателям эксперты вынесли вердикт, что дисплей и камеры (основную и фронтальную) iPhone X можно назвать лучшими за всю историю исследования.

В сводной таблице Роскачества, где все исследованные смартфоны распределены согласно общей оценке по результатам всех тестов, iPhone X оказался одиннадцатым. Впереди него как предыдущие версии устройств Apple (iPhone 6, 6s, 8 и 8 Plus), так и линейка смартфонов Samsung, а также LG G6.