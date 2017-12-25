В будущих версиях Android могут убрать отображение уровня сигнала

Разработчики из XDA Developers обнаружили, что в новую версию оболочки была добавлена ​​опция для операторов, которая позволяет отключить отображение уровня сигнала. Что именно послужило поводом для появления такой возможности, остается загадкой.

Новые изменения, будучи реализованными, позволят отключить индикатор «Уровень сигнала» в информации о системе, причем происходить это будет на уровне оператора при вставке SIM-карты.

Это изменение не влияет на другие протоколы API, которые обращаются к сходной информации. Поэтому другие приложения, такие как, например, LTE Discovery или Signal Strength, вероятно, все еще смогут запросить и показать силу сигнала.

 

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Источник: 

hi-tech.mail.ru

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Опубликовал: KVbot,

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Комментарии

Аватар пользователя mike

mike

Что именно рослужидо поводом...

Ах, какие журналисты недогадливые. Это же элементарно.

Аватар пользователя Piton

Piton

mike пишет:

рослужидо

mike уже отметил Рождество?

-1

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