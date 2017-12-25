В будущих версиях Android могут убрать отображение уровня сигнала

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Разработчики из XDA Developers обнаружили, что в новую версию оболочки была добавлена опция для операторов, которая позволяет отключить отображение уровня сигнала. Что именно послужило поводом для появления такой возможности, остается загадкой.
Новые изменения, будучи реализованными, позволят отключить индикатор «Уровень сигнала» в информации о системе, причем происходить это будет на уровне оператора при вставке SIM-карты.
Это изменение не влияет на другие протоколы API, которые обращаются к сходной информации. Поэтому другие приложения, такие как, например, LTE Discovery или Signal Strength, вероятно, все еще смогут запросить и показать силу сигнала.
Комментарии
Ах, какие журналисты недогадливые. Это же элементарно.
mike уже отметил Рождество?
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