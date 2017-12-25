В будущих версиях Android могут убрать отображение уровня сигнала

Разработчики из XDA Developers обнаружили, что в новую версию оболочки была добавлена ​​опция для операторов, которая позволяет отключить отображение уровня сигнала. Что именно послужило поводом для появления такой возможности, остается загадкой.

Новые изменения, будучи реализованными, позволят отключить индикатор «Уровень сигнала» в информации о системе, причем происходить это будет на уровне оператора при вставке SIM-карты.

Это изменение не влияет на другие протоколы API, которые обращаются к сходной информации. Поэтому другие приложения, такие как, например, LTE Discovery или Signal Strength, вероятно, все еще смогут запросить и показать силу сигнала.