Специалисты назвали лучший смартфон на Android 2017 года

Специалисты портала Android Authority определили лучшие современные смартфоны, работающие на системе Android. Рейтинг возглавила китайская модель Huawei Mate 10 Pro. Основными факторами при оценке устройств стали технические параметры, мощность аккумулятора, скорость работы и цена.

Немаловажную роль при выборе лучшего смартфона сыграло и качество камеры, которое определялось в ходе пользовательского голосования. По результатам тестирования лидером стал Huawei Mate 10 Pro, набравший в сумме 361 балл

. Вслед за ним в рейтинге расположился Samsung Galaxy Note 8 с показателем в 354 балла. Третье место и 337 баллов в общем зачете получил флагман OnePlus 5T. Также в топ лучших смартфонов вошли такие модели как Nokia 8, LG V30, Pixel 2 XL, Moto Z2 Force, Sony Xperia XZ1 и Razer Phone.

