Nokia выпустила недорогой цельнометаллический смартфон

Производитель HMD Global представил новый смартфон Nokia 6 (2018), отличительной чертой которого стал корпус из алюминиевого сплава 6000 серии. Цена новинки умеренная — 1499 и 1699 юаней за комплектацию с 32 ГБ и 64 ГБ памяти соответственно, что составляет около $230 и $262. Смартфон поступит в продажу в Китае с 10 января, но он уже доступен для предзаказа в черном и серебряном цвете.

Напомним, предшественница этой модели, Nokia 6 (2017) стала в начале 2017 г. первым смартфоном возрожденного бренда Nokia. В мае 2016 г. HMD Global выкупила у Microsoft за $350 млн часть бизнеса для производства телефонов. В ноябре 2016 г. стало известно, что компания также приобрела у Microsoft смартфонный и планшетный бизнесы. Тогда же HMD Global подписала соглашение с Nokia об использовании бренда в течение как минимум десяти лет.

Nokia 6 (2018) получил экран с диагональю 5,5 дюйма и разрешением 1920 х 1080 пикселей, покрытый стеклом 2,5D. Соотношение сторон традиционное — 16:9. В качестве защитного покрытия использовано стекло Corning Gorilla Glass 3. Вместо емкостных сенсорных кнопок смартфон управляется экранными кнопками.

Аппаратной основой для Nokia 6 (2018) послужил процессор Snapdragon 630. Объем оперативной памяти составляет 4 ГБ, постоянной — 32 ГБ или 64 ГБ. Есть возможность расширить память за счет карты microSD емкостью до 128 ГБ.