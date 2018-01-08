Акционеры Apple попросили компанию изучить влияние iPhone на детей

Крупные акционеры Apple — фонд Jana Partners и пенсионная система штата Калифорния — выступили в открытом письме к компании с просьбой изучить влияние использования тяжелых смартфонов детьми и подростками.

Владельцы акций на сумму $2 млрд ссылаются на исследования о том, что интенсивное использование смартфонов может нести негативные последствия для молодых владельцев устройств.

Инвесторы считают, что Apple должна предоставить родителям больше ресурсов, которые позволяют их детям использовать устройства компании «оптимальным образом». В частности, по мнению представителей Jana Partners и пенсионной системы Калифорнии, родители должны при первоначальной настройке iPhone устанавливать ограничения на время работы устройства и запускаемые детьми приложения.

Кроме того, акционеры предлагают Apple публиковать ежегодные отчеты, посвященные проблеме использования iPhone детьми, и создать специальный комитет по вопросам юной аудитории.