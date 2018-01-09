Компьютеры с Windows перестали включаться после патча Microsoft

Обладатели компьютеров на базе процессора AMD массово жалуются на то, что их устройства перестали загружаться. Причиной тому стало очередное обновление Windows.

Microsoft выпустила новый патч, который был призван защитить пользователей от уязвимостей Meltdown и Spectre. К сожалению, после установки обновления компьютеры с процессорами AMD перестали включаться и реагировать на команды пользователя.

Microsoft заявила о приостановке распространения патча, чтобы избежать новых случаев выхода из строя систем.