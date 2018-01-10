«Яндекс» выделил в отдельную компанию свои медиасервисы

Направление медиасервисов «Яндекса» станет отдельной компанией по аналогии с ООО «Яндекс.Такси» и «Яндекс.Маркет», говорится в сообщении интернет-компании. Совокупную аудиторию вновь создаваемой компании передаваемых сервисов («Яндекс.Музыка», «Яндекс.Афиша», «Яндекс.Телепрограмма» и «Кинопоиск») в «Яндексе» оценили более чем в 50 млн пользователей ежемесячно, что составляет около половины от всей аудитории Рунета.



«Мы видим в медиасервисах прекрасные перспективы и выделяем их в бизнес-направление. Это позволит команде быть более свободной, самостоятельной, а в будущем помогать своими достижениями большому «Яндексу», как это уже делают «Такси», «Авто.ру» и «Маркет», — пояснил генеральный директор «Яндекса» Аркадий Волож.



По его словам, в последние два года медиасервисы «Яндекса» показывали «отличные результаты», доказав состоятельность своей бизнес-модели, а поступления от подписки на музыку и продажи билетов стали «заметным» источником доходов «Яндекса».

