В macOS High Sierra обнаружена новая уязвимость

В операционной системе macOS High Sierra найдена уязвимость, которая позволяет изменять настройки App Store, вставив вместо пароля любую комбинацию символов. Для этого пользователю нужно иметь доступ администратора.

Чтобы воспользоваться уязвимостью, нужно открыть системные настройки, кликнуть на App Store, нажать на значок замка (если доступ к настройкам App Store блокируется по умолчанию), ввести имя пользователя и любой пароль.

Уязвимость, например, позволяет изменять настройки автоматической загрузки обновлений ОС, приложений и системы безопасности. Получить доступ к настройкам при вводе пароля с учётной записи без прав администратора не удалось, пишет издание.Ошибка воспроизводится только в версии 10.13.2., в бета-версии 10.13.3 Apple уже исправила проблему.