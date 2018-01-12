В Беларуси изобрели костюм виртуальной реальности Teslasuit

Глава компании Teslasuit Дмитрий Михальчук придумал костюм виртуальной реальности и начал его разработку в Минске. Позже компания открыла еще один офис в Лондоне.

Костюм Teslasuit покрывает все тело, что дает возможность полностью погрузиться в мир виртуальной реальности. В костюме используется система электростимуляции, благодаря которой любой контакт в виртуальной реальности – например, падение или удар – можно почувствовать физически.



Ожидается, что Teslasuit будет востребован не только среди геймеров. Костюм также смогут использовать спортсмены при подготовке к соревнованиям: подобно тренеру он поможет скоординировать движения по записанному в систему эталону.