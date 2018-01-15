Википедии исполнилось 17 лет

Википедия была официально открыта 15 января 2001 года как одиночный англоязычный раздел на www.wikipedia.com.

Изначально ресурс планировался в качестве дополнительного проекта для «Нупедии» — бесплатного англоязычного энциклопедического онлайн-проекта, чьи статьи фактически писались (и рецензировались) специалистами для специалистов. Википедия задумывалась для предварительной разработки материалов, которые потом были бы размещены в «Нупедии».

Самая большая энциклопедия Интернета до сих пор управляется двумя людьми — Ларри Сэнгером и Джимми Уэйлсом — это тот, который часто просит сделать пожертвование вверху страницы. Также считается, что именно Уэйлсу пришла в голову идея создания публично редактируемой энциклопедии с «нейтральной точкой зрения».

К концу 2001 года Википедия выросла до примерно 20 000 статей и 18 языковых разделов. К концу 2002 года она достигла 26 языковых разделов, 46 к концу 2003 года и 161 к последним дням 2004 года. Сервера «Нупедии» были навсегда отключены в 2003 году, а тексты включены в Википедию.