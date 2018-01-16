На пользователей Apple надвигается фишинговая атака

ESET предупреждает о новой фишинговой атаке, нацеленной на пользователей Apple. Для кражи персональных данных злоумышленники используют «двойную» рассылку.

В первом письме от мошенников пользователю сообщают о несуществующей покупке приложения в App Store. В сообщении указаны детали заказа, включая сумму сделки. На подделку указывает адрес отправителя, не имеющий отношения к Apple, неперсонализированное обращение («Дорогой клиент») и подозрительный документ во вложении.

Если пользователь не обратит внимания на эти признаки и откроет вложенный файл, он обнаружит «квитанцию об оплате». В квитанции есть ссылка, которую предлагается использовать в случае проблем с заказом, – конечно, она ведет на фишинговый сайт. Там пользователю нужно ввести Apple ID и пароль, а далее «подтвердить личные данные», в том числе, данные банковской карты.

Особенность этой фишинговой кампании в том, что далее потенциальная жертва получит еще одно сообщение со ссылкой на тот же сайт. Второе письмо (от лица «Службы технической поддержки Apple») предупреждает, что часть информации об учетной записи пользователя не подтверждена. Чтобы продолжить использование сервисов Apple, пользователю предлагается подтвердить данные, заполнив форму на фишинговом сайте.