ESET: Главной киберугрозой для белорусов является браузерный майнер криптовалюты

ESET представляет отчет об активности вредоносного ПО в Беларуси в декабре 2017 года, составленный с помощью облачной системы ESET LiveGrid.

В декабре компания ESET совместно с Microsoft и правоохранительными структурами, включая ФБР, Интерпол и Европол, обезвредила сеть ботнетов Gamarue (Andromeda), действовавшую с 2011 года. В рамках операции был ликвидирован комплекс из 464 отдельных ботнетов, заражавший больше 1,1 млн компьютеров ежемесячно.

Кроме того, в декабре вирусная лаборатория ESET представила отчет, посвященный деятельности кибергруппы Fancy Bear. Эксперты обнаружили новую версию основной вредоносной программы группы – бэкдора Xagent. По мнению специалистов ESET, хакеры Fancy Bear сохранят высокую активность в 2018 году.

Рейтинг киберугроз по Беларуси возглавляет браузерный майнер JS/CoinMiner, добывающий криптовалюту без ведома пользователя. Скрипты для майнинга встраиваются во вредоносные сайты или скомпрометированные легитимные площадки. Кроме того, положительную динамику продемонстрировали почти все вредоносные программы декабрьского рейтинга, включая представителей семейства рекламное ПО (adware).

На первой строке глобального рейтинга также JS/CoinMiner. Сохраняет положительную динамику троянская программа JS/Redirector, которая используется для перенаправления пользователей на сайты с вредоносным ПО.

В декабре 9,1% пользователей ESET NOD32 из Беларуси столкнулись с попыткой заражения их компьютеров вредоносным ПО.