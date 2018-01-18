YouTube ужесточила правила партнёрской программы и повысила требования к каналам, владельцы которых хотят монетизировать свои видеоролики. Чтобы начать приносить деньги за счёт рекламы, канал должен иметь четыре тысячи часов просмотров за последние 12 месяцев и как минимум тысячу подписчиков. Компания начнёт проверять существующие каналы на соответствие этим требованиям 20 февраля.

Раньше для того, чтобы присоединиться к партнёрской программе, нужно было иметь 10 тысяч просмотров — сколько часов вас смотрели за последний год, не имело значения. Из-за этого изменения новым каналам станет гораздо сложнее начать зарабатывать деньги на рекламе. YouTube же считает, что это хороший способ выяснить, кто следует правилам сервиса, и отсеять остальных.

«Мы пришли к новым правилам после тщательного анализа и общения с такими авторами, как вы, — заявила компания. — Так мы сможем гораздо более эффективно определять тех, кто вносит положительный вклад в сообщество, и помогать им зарабатывать на рекламе ещё больше (забрав доход у недобросовестных авторов)».

«Эти высокие стандарты также помогут нам предотвратить монетизацию потенциально неприемлемых видео, из-за которых страдают доходы каждого», — добавила YouTube. Вероятно, она имела в виду недавний случай с Логаном Полом (Logan Paul) — популярным блогером, на канале которого появился ролик с трупом в японском «лесу самоубийц». После этого компания исключила Пола из партнёрской программы и закрыла его проекты для подписочного сервиса YouTube Red.

YouTube добавила, что видео в подборках Google Preferred будут проходить более жёсткую проверку сотрудниками сервиса. Рекламодателям больше не придётся беспокоиться о случаях вроде того, который произошёл с Логаном Полом — их реклама будет отображаться только в тех видео, которые были утверждены человеком, а не машиной.