ИТ-сфера станет ключевой точкой роста малого бизнеса в 2018 году

Наиболее перспективными сферами деятельности субъектов малого бизнеса в Беларуси в этом году эксперты считают ИТ-сектор, розничную и электронную торговлю, а также сферу услуг в целом. Эти вопросы обсуждались на XIX Ассамблее деловых кругов Беларуси.

«Мы видим, что все больше компаний создаются для разработки программных продуктов, приложений для App Store или Google Play. Причем, это не обязательно большие структуры, которые становятся резидентами ПВТ, а небольшие компании или индивидуальные предприниматели, которые оказывают услуги по ИТ-разработке. Они стали заметны среди базы клиентов банка», - отмечает директор Департамента массового бизнеса Альфа-Банка Александр Бобко.

Прошлое ИТ-бизнеса в Беларуси было связано с работой по аутсорсинговой модели, будущее - с продуктовыми компаниями, которые представляют на рынке решение от идеи до ее реального воплощения. Еще одним трамплином не только для отечественного ИТ-бизнеса, но и для всей экономики может стать реализация Декрета №8 «О развитии цифровой экономики», который легализует в Беларуси ICO (выпуск компанией токенов на продажу), криптовалюты и смарт-контракты.