Представлен рейтинг киберугроз февраля по Беларуси

ESET представляет отчет об активности вредоносного ПО в Беларуси в феврале 2018 года, составленный с помощью облачной системы ESET LiveGrid.

В феврале ESET представила исследование шифратора FriedEx (BitPaymer), от которого пострадали учреждения Национальной службы здравоохранения Шотландии и другие организации. Специалисты выяснили, что за созданием вредоносной программы стоит кибергруппа, ранее разработавшая известный банковский троян Dridex.

Наиболее актуальной киберугрозой для белорусских пользователей остаются скрытые майнеры. Рейтинг февраля возглавляет браузерный майнер JS/CoinMiner – код, который встраивается во вредоносные сайты или скомпрометированные ресурсы. Добыча криптовалюты в пользу атакующих начинается, когда пользователь посещает такой сайт со встроенным майнером. На шестой и седьмой строках рейтинга нативные майнеры Win32/CoinMiner и Win64/CoinMiner – вредоносные программы, добывающие криптовалюту после установки на компьютер жертвы.

На первой строке глобального рейтинга тот же JS/CoinMiner. Еще две программы для скрытой добычи криптовалют: Win32/CoinMiner и Win64/CoinMiner – замыкают первую десятку. Положительную динамику демонстрирует SMB/Exploit.DoublePulsar – срабатывание антивирусных продуктов ESET, предшествующее попытке эксплуатации в системе трояна Win32/Exploit.CVE-2017-0147.A и шифратора Win32/Filecoder.WannaCryptor.

В феврале 4,64% пользователей ESET NOD32 из Беларуси столкнулись с попыткой заражения их компьютеров вредоносным ПО.

ESET рекомендует игнорировать подозрительные сайты и ссылки, регулярно обновлять операционную систему и другие программные продукты, а также защитить ПК и мобильные устройства современным антивирусным ПО.

Рейтинг киберугроз по Беларуси