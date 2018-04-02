Альфа-Банк намерен открыть собственный процессинг

Белорусский Альфа-Банк намерен внедрить собственную процессинговую систему. Об этом Председатель правления Альфа-Банка Валерий Смоляк сообщил на ежегодной конференции по электронной коммерции в Беларуси E-commerce Day, которая в пятницу прошла в Минске.

«У нас появится собственный процессинг, и впоследствии мы начнем предоставлять услуги эквайринга и интернет-эквайринга», - сказал В.Смоляк.

Собственный процессинг позволяет банковским учреждениям самостоятельно реализовывать новые продукты, а технологическая платформа позволит внедрять карточные продукты, ранее недоступные из-за технологических ограничений. Кроме того, сократится время на изготовление и выпуск платежных карточек.