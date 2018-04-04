Более 200 процессоров Intel останутся уязвимы к атакам Spectre и Meltdown

В начале февраля компания Intel начала распространять исправленный микрокод для процессоров поколения Skylake, который закрывал уязвимости Spectre и Meltdown. Тогда же компания сообщила, что исправленный микрокод для процессоров прежних поколений всё ещё разрабатывается или проходит тестирование у клиентов. Обновление было обещано позже. Свежая информация гласит, что Intel решила остановить разработку обновлений для целого спектра выпущенных раньше процессоров.

В частности, процессоры поколений Penryn (2007), Yorkfield (2007), Wolfdale (2007), Bloomfield (2008), Clarksfield (2009), Jasper Forest (2010) и Intel Atom SoFIA (2015) не получат защиты от второго варианта атаки Spectre (CVE - 2017 - 5715). Согласно исследованию Intel, для этого имеются как минимум три веские причины. Во-первых, атака Spectre Variant 2 на указанных (и других микроархитектур) трудно реализуемая. Во-вторых, системы на процессорах старше 7–11 лет не могут похвастаться широкой коммерческой поддержкой (они не интересны ни производителям материнских плат, которые должны будут выпустить обновлённый BIOS, ни разработчикам операционных систем и приложений).

В-третьих, согласно опросам клиентов, все перечисленные выше поколения процессоров лежат в основе ныне «закрытых систем». Иначе говоря, они используются без подключения к Интернету (что справедливо для госкомпаний и органов власти, которые редко спешат обновлять парк ПК и ограниченно используют Интернет). На основе всех трёх заключений в Intel приняли решение остановить разработку исправленного микрокода с защитой старых процессоров от конкретной атаки Spectre, что, впрочем, не означает, что в случае появления эффективного инструмента для взлома с использованием Spectre Variant 2 компания не возобновит работы. При необходимости, сообщают в Intel, разработка микрокода может быть возобновлена.