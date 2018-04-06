В Windows 10 тестируется функция Sets

Microsoft сообщила о продолжении разработки функциональности Sets (Наборы), которая позволяет группировать несколько приложений Windows в виде вкладок, по аналогии с окружением браузера. В новой сборке 17639 платформы Windows 10, которая уже поступает участникам программы тестирования Insider, возможности вкладок Sets стали ещё ближе к браузерам.

«Инсайдеры» могут перетаскивать вкладки внутри наборов и объединять несколько окон с вкладками-приложениями в одно. Это упрощает организацию открытых программ, если речь не идёт о вкладках Edge: пользователи не могут перетаскивать страницы из браузера Microsoft в наборы — в настоящее время это может привести к сбою системы.

Заодно Microsoft упростила переключение между всеми объединёнными в наборы вкладками и обычными окнами приложений по комбинации клавиш Alt + Tab. Пользователь теперь может изменить поведение этой функции в новом разделе Sets в настройках многозадачности.

Вдобавок, при нажатии правой клавишей мыши на вкладку в наборе, появятся новые пункты «Закрыть другие вкладки», «Перейти в новое окно» и «Закрыть вкладки справа». Если пользователь захочет открыть вкладки, которые по ошибке были закрыты, теперь также можно выбрать, какие из предыдущих приложений нужно открыть, а не просто восстановить их все.

Также в обновлении Microsoft добавила быстрый способ группировки двух окон Проводника; представила функцию в «Настройках», где отображается заряд батареи подключённых устройств Bluetooth; исправила ошибку калькулятора, чтобы он верно вычислял квадратные корни идеальных квадратов; исправила целый ряд проблем и ошибок. Как всегда, потребуется некоторое время, пока все новшества поступят в стабильную версию Windows 10.