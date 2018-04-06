В Британии запретили рекламный ролик смартфона HTC U11

Ролик для мобильного устройства HTC U11, рекламируемый чемпионом по прыжкам в воду Томом Дейли, был запрещен из-за ложного заявления о том, что телефоном можно пользоваться в бассейне. Ранее в Facebook был опубликован пост, где Дейли использует телефон для того, чтобы сделать несколько селфи во время своего прыжка с трамплина и погружения в бассейн, не выпуская устройство из рук.

Новый ролик был раскритикован одним внимательным зрителем, который и заострил внимание на не состыковке: в инструкции для телефона указано, что устройство водонепроницаемо лишь в чистой воде, в то время как рекламный ролик обманчиво демонстрировал полноценную работу HTC в хлорированной воде бассейна.

Поэтому ролик не был пропущен британскими чиновниками, которые не поверили увиденному. Они считают, что данная реклама вводит потенциального покупателя в заблуждение.

Представительство HTC в Европе в свое оправдание заявило о том, что телефон может работать в различных жидких средах определенное количество времени, но качество его работы зависит от температуры воды и ее химических составляющих, что абсолютно не исключает возможность работы HTC U11 в большинстве бассейнов.

Орган по соблюдению рекламных стандартов ASA указал на наличие в инструкции лишь пункта о «чистой воде», который вовсе не означает, что телефон может быть использован в бассейне и на глубине не больше метра.