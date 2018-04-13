Американская полиция массово закупает оборудование для взлома iPhone

Полицейские отделения в нескольких городах США начали активно приобретать программно-аппаратный комплекс GrayKey. Данный комплекс предназначен для взлома аппаратов iPhone и способен обойти практически любой вид шифрования.

В каких количествах закупается оборудование GrayKey - неизвестно. Журналисты издания Motherboard выяснили, что несколько таких устройств уже находятся в руках Госдепа и УБН.

По информации журналистского расследования, силовики, в основном, приобретают ограниченную лицензию за $15 тыс., которая работает только при подключении к интернету и способна взломать 300 гаджетов. Версия за $30 тыс. не имеет количественных ограничений и работает офлайн.

Очень часто гаджеты подозреваемых запоролены, что не позволяет правоохранительным органам добраться до информации, которая была бы полезна в деле. Напомним, что в декабре 2015 года в Сан-Бернардино произошел массовый расстрел людей, признанный терактом. Преступник пользовался iPhone, но компания Apple отказывалась принять участие в расследовании дела и помочь получить доступ к девайсу. В конечном итоге ФБР бросило попытки разблокировать устройство.

Справедливости ради стоит отметить, что с 2008 года Apple взломала около 70 собственных гаджетов, чтобы помочь следователям. В вышеописанном случае компания отказала силовым структурам, поскольку сама не имела доступ к информации, как бы странно это не звучало. iPhone преступника имел прошивку iOS 9, для взлома которой требовалась разработка специальной версии прошивки, деактивирующей механизм самоуничтожения информации. Специальная прошивка позволила бы ФБР подобрать пароль удаленно с компьютера, что значительно бы упростило ход дела – именно этого и добивались силовики. Apple просто-напросто не захотела давать «универсальный ключ» в руки спецслужб. Эта ситуация и спровоцировала грандиозный скандал силовых структур и компании Apple.