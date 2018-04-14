Tesla отстранили от расследования в деле об аварии, повлекшую смерть человека

В Калифорнии 23 марта автомобиль Tesla, двигаясь на автопилоте, врезался в разделительный отбойник. Водителя авто, 38-летнего Уолтера Хуана, спасти не удалось. Компания Tesla настаивает на том, что это была вина самого водителя. В этот четверг NTSB (Национальный совет по безопасности на транспорте) заявил о том, что Tesla нарушила протокол о неразглашении следственной информации до того, как она была изучена и подтверждена:

«Подобные релизы неполной информации часто приводят к спекуляции и неверным выводам о причине аварии, что оказывает негативное влияние на следственный процесс», - пишет в своем пресс-релизе NTSB.

Лишившись статуса участника расследования, Tesla больше не сможет оказывать техническую поддержку для NTSB. Председатель NTSB Роберт Самвольт, отметил, что, к сожалению, компания Tesla сама своими действиями добилась решения об отстранении. Эту новость генеральному директору Tesla Илону Маску сообщили лично по телефону.

В свое оправдание компания утверждает, что в момент аварии автомобиль находился в режиме автопилота. До столкновения водитель получал аудио- и видеосигналы призывающие держать руки на руле. Авария произошла днем, а видимость дороги составляла несколько сотен футов, что свидетельствует о том, что единственная причина аварии – это невнимательность водителя и игнорирование им предупреждающих оповещений.

Однако ресурс abc7news сообщает, что незадолго до инцидента он обращался к официальному дилеру Tesla с жалобой на неоднократные ошибки автопилота, включая желание системы направить автомобиль в отбойник. Специалисты сервиса изучили претензии, но повторить вышеописанную ошибку им не удалось.

В 2016 году также произошла авария с участием Tesla со смертельным исходом. Это был первый зафиксированный случай гибели водителя автомобиля, который находился под управлением компьютерной системы. Существует версия о том, что водитель, находясь за рулем, смотрел фильм о «Гарри Поттере». Если это так, то компания освобождается от ответственности, если нет – водителя подвел автопилот. В этом деле компания Tesla была оправдана. Но стоит помнить, что в любом случае, использование функции автопилота не означает, что сидя на водительском кресле, можно смотреть сериалы или увлечься мобильным приложением, не обращая внимания на дорогу.