34 ИТ-компании подписали «конвенцию» о неучастии в кибератаках

34 крупные компании в сфере технологий и обеспечения безопасности подписали Технологическое соглашение по кибербезопасности (Cybersecurity Tech Accord).

Это важный договор, который обязывает защищать клиентов по всему миру от злонамеренных действий киберпреступников. В число 34 компаний, которые подписали соглашение, вошли ABB, Arm, Cisco, Facebook, HP, HPE, Microsoft Corp., Nokia, Oracle и Trend Micro.

Кроме того, компании намерены действовать сообща и сотрудничать со всеми единомышленниками в целях укрепления кибербезопасности.