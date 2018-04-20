Эксперты назвали 10 самых лучших антивирусов для Windows

Роскачество представило результаты исследования, в которых оценивалась эффективность антивирусов для компьютеров под управлением ОС Windows.

Данное исследование проводилось вместе с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний (ICRT). Все антивирусы оценивался по 200 показателям, которые были разделены на три группы: защита от киберугроз, удобство использования и влияние на скорость работы компьютера.

Всего были исследованы 23 наиболее известные программы от 18 производителей. В их число вошли продукты «Лаборатории Касперского», «Доктора Веба», Bitdefender, Norton, AVG, ESET, Avira, Avast, Panda, McAfee и Sophos.

Рейтинг десяти лучших антивирусов представлен ниже. Более подробно об исследовании можно узнать здесь.