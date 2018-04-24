Google сообщила об опасной уязвимости в Windows 10

В официальном блоге Google’s Project Zero появилась запись, что эксперты безопасности обнаружили уязвимость в ОС Windows 10 S.

Как сообщают эксперты, уязвимость дает возможность злоумышленникам запускать произвольный код для взлома ОС. Стоит отметить, что сотрудники Google’s Project Zero сообщили об уязвимости компании Microsoft еще в январе, однако исправлена брешь не была. Поэтому специалисты опубликовали данную информацию в открытом доступе.

Стоит отметить, что для взлома компьютера хакерам необходимо получить физический доступ к ПК с Windows 10 S, поэтому обычные пользователи обычной Windows 10 и более ранних версий могут не опасаться этого.