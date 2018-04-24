Apple патентует смартфон с корпусом из стекла

В Европейском патентном ведомстве появился новый документ от Apple. В патенте идет речь о смартфоне, который состоит из стекла.

Компоненты смартфона будут крепиться к стеклянной рамке, а также внутренним перегородками из стекла с помощью клея. При этом в заявке есть несколько вариантов исполнения корпуса: стекло будет «обволакивать» переднюю панель устройства и изгибаться по краям, либо же гаджет будет «завернут» в него.

Отмечается, что технология доступна не только для создания iPhone, но и для других продуктов компании – от умных часов до персональных компьютеров. Apple не сообщает, когда появятся первые стеклянные гаджеты.