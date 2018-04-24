ПВТ приглашает школьников принять участие в конкурсе #IT_link

Парк высоких технологий приглашает юных и талантливых, любознательных и активных, будущих айтишников принять участие в уникальном конкурсе.

Конкурс #IT_link проводится с целью популяризации технологий и инноваций, развития технических и творческих умений и навыков, стимулирования учащихся учреждений общего среднего образования Республики Беларусь к продолжению обучения по инженерным, компьютерным и другим техническим специальностям.

Участниками конкурса могут стать учащиеся 1-9 классов учреждений образования Республики Беларусь, подготовившие творческий проект в одной из четырех номинаций:

Учащиеся 1-3 классов смогут принять участие в конкурсе рисунка в номинации "Вещи будущего глазами детей" и поделиться своими представлениями об изобретениях, которые войдут в повседневный обиход и изменят привычный мир в будущем.

Современные образы и объекты из мира информационных технологий, современные IТ-тренды, технологии будущего, воплощенные в творческих работах в форме поделки, рассматриваются в номинации "IT-страна – наше будущее" (для учащихся 4-5 классов).

Для учащихся 6-7 классов предусмотрена номинация "IT-страна: фото", в которой будут представлены фотографии, сюжетно связанные с темой новейших и будущих трендов в сфере развития информационных технологий в Республике Беларусь.

Участниками конкурса в номинации "IT-страна: видео" могут стать учащиеся 8-9 классов, подготовившие авторские видеоролики длительностью до 5 минут, сюжетно связанные с темой новейших и будущих трендов в сфере развития информационных технологий в нашей стране.

Для участия в конкурсе необходимо до 24:00 11 мая 2018 года заполнить регистрационную форму:

Номинация "Вещи будущего глазами детей" Регистрационная форма 1

Номинация "IT-страна – наше будущее" Регистрационная форма 2

Номинация "IT-страна: фото" Регистрационная форма 3

Номинация "IT-страна: видео" Регистрационная форма 4

Прием работ на конкурс заканчивается 11 мая 2018 года.

К участию принимаются только индивидуальные работы, выполненные самостоятельно. Один участник вправе подать на конкурс только один проект.

Список победителей конкурса будет опубликован до 19 мая 2018 года на официальных сайтах организаторов.

Представление работ победителей и награждение дипломами и ценными призами состоится 25 мая 2018 года в г. Минске.