Viber сообщил о проблемах у пользователей из-за блокировки Telegram

Представители мессенджера Viber сообщили, что пользователи испытывают трудности с работой приложения в связи с блокировкой Telegram.

«Некоторые из вас могли сталкиваться с трудностями при совершении звонков и отправке фото в Viber. Сложившаяся ситуация является результатом решения регулятора ограничить доступ к другому мессенджеру с помощью блокировки миллионов интернет-серверов в стране», — говорится в сообщении, которое компания рассылает своим пользователям.

Напомним, что 16 апреля российские интернет-провайдеры приступили к блокировке мессенджера Telegram.

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Опубликовал: KVbot,

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