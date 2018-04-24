VOKA устроил перфоманс к выходу второго сезона "Мир Дикого Запада"

В центре Минска двое мужчин в костюмах ковбоев, немного повздорив, устроили перестрелку в лучших традициях Дикого запада. Зрелищная потасовка была заснята на видео.

Как выяснилось, ковбойский поединок оказался перфомансом цифрового телевидения VOKA, посвященным выходу второго сезона сериала «Мир Дикого Запада». Русскоязычная версия нового эпизода стала доступна 23 апреля на voka.tv одновременно со всем миром. Сериал переносит зрителей в будущее, где андроиды выполняют любые прихоти посетителей парка развлечений по мотивам Дикого запада.

Кстати, первый эпизод «Мира Дикого запада» вместе с другими популярными сериалами можно будет бесплатно посмотреть 11 мая с 21.00 до раннего утра в мультиплексе velcom cinema. «Ночь дегустации сериалов», помимо кинопоказов, предложит тематические закуски и бесплатные напитки, настольные игры, научное шоу и викторины. Один из залов планируют переоборудовать под ночной клуб с DJ-сетами и световым шоу. Организатором киномарафона выступит цифровое телевидение VOKA.

Напомним, что на «Ночь дегустаций сериалов» можно попасть только по предварительной регистрации. Оставить заявку на участие можно до 3 мая включительно. На следующий день случайным образом будет разыграно 500 пригласительных. Подтверждение придет на почту в виде электронного билета, который нужно будет предъявить на входе в кинотеатр.