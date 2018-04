Silicon Valley на Октябрьской: конференция EMERGE объявляет программу

17 – 18 мая в Минске пройдет масштабная технологическая конференция EMERGE, которая соберет более 1000 представителей IT-индустрии из США, Европы, стран Восточной Европы и Центральной Азии. В числе спикеров – представители Microsoft, Facebook, Warner Music, Рыбаков Фонд, Dell, Bayer, а подробнее об этом – в опубликованной сегодня программе конференции.

Конференция EMERGE посвящена новым технологиям и развивающимся рынкам стран Восточной Европы, Балтии и Центральной Азии, с легкой подачи Calvert Journal известных как регион New East (Новый Восток). За два дня конференции на сцене EMERGE выступят как представители IT-индустрии и tech-сообществ Нового Востока, так и профессионалы из мировых технологических гигантов, 15 венчурных компаний и фондов (в числе которых Flint Capital, Bulba Ventures, Runa Capital, Speedinvest, Haxus, Almaz Capital и другие) и 8 акселераторов (Startup Wise Guys, Rockstart, Brinc, Fintech Accelerator Белгазпромбанка, Business Hive Vilnius и др.).

Узнать инсайды tech-индустрии на Main Stage

Выступления и дискуссии на главной сцене посвящены тому, как технологии меняют нашу жизнь. Хостом главной сцены на EMERGE выступит Сергей Сергиенко, руководитель программы Engineering Excellence в EPAM. Rebecca Carlson, предприниматель и выпускница NASA Singularity University, будет говорить о том, как строить инновационный бизнес, который решает глобальные экологические проблемы. Основатель IoT акселератора из Гонконга Brinc Бэй МакЛафлин – о том, как глобальный интернет вещей изменит наш мир. Tiago Correia из Warner Music Group расскажет о том, как технологии вмешиваются в индустрию развлечений и музыку. Проектный координатор аксселератора Grants4apps при BAYER Анастасия Аширова расскажет про инновации в сфере здоровья, а практическими аспектами поделится выпускница этого акселератора и основательница health tech стартапа Semantic Hub. Анастасия Макеенок из Microsoft расскажет про интересны корпораций в развитии стартапов. Представители Рыбаков фонда – о технологиях в сфере социального предпринимательства, а топ-модель и филантроп Наталья Водянова, представит проект Elbi, который делает благотворительность проще.

В рамках панельных дискуссий эксперты обсудят: какие технологии можно определить как emerging technologies и куда сдвигается их географический центр, как новые технологии меняют медиа, корпоративные инновации и развлечения. Панельная дискуссия VC and startups: Dream big, go global, stay local - станет практическим гайдом для стартапов: как разрабатывать продукт сразу на глобальный рынок, оставаясь маленькой командой в своей стране (Юрий Мельничек, Bulba Ventures), какая команда для этого нужна (опыт Bookmate от Аскара Рамазанова), как не провалить питчи перед инвесторами (Елена Краузова, Associate в Speedinvest), на каких стадиях нужно к ним обращаться (Эндрю Гершфельд, Flint Capital). Отдельное внимание – нашему региону, вызовы и преимущества которого будут обсуждать на панельной дискуссии From New East with love: challenges & opportunities of the region. А Unicorn Stage будет целиком посвящена стартапам «Нового Востока».

Познакомиться со стартапами Нового Востока на Unicorn Stage

При поддержке Flint Capital, Bulba Ventures, Рыбаков Фонд и Fintech Accelerator Белгазпромбанка на Unicorn Stage пройдет полуфинал конкурса EMERGE CHALLENGE. На конкурс подалось 208 команд из 30 городов, из них будут отобраны 50 стартапов, которые представят свои проекты и будут претендовать на главный приз – €5.000 и дополнительные призы от партнеров общей стоимостью €15.000. Предварять каждую питч-сессию будет панельная дискуссия по соответствующей теме: от Data & AI до Blockchain & ICO. Финал EMERGE CHALLENGE пройдет на главной сцене конференции 18 мая.

Выступления спикеров на Unicorn Stage будут сфокусированы на Founders Journey – пути, который проходит каждый предприниматель. Основатели успешных стартапов и бизнесов (Gismart, Storyline, Bookmate, Mirror AI, Teslasuit), представители корпораций (Mail.ru), акселераторов (ФРИИ, EnCata, Funcubator), будут говорить о том, как оценивать рынок, разрабатывать стратегию и продвигать себя, что делать и не делать, если развиваешь хардверный стартап, привлекаешь венчурный капитал или выходишь на ICO.

Прокачаться на мастер-классах и найти полезные контакты

Получить больше практических знаний можно на Workshop Zone. Здесь будут говорить о том, как стартапу выходить на мировые СМИ и продвигать себя, как применять Lean Canvas и как структурировать сделки с венчурными фондами. Для профессионалов IT-индустрии в поисках карьерных перемен при поддержке EP Advisory будет работать Jobs Corner.

Конференция EMERGE организована в традиционном формате больших технологических конференций, таких как SLUSH и WebSummit. Одновременно на разных сценах одной площадки будут выступать лидеры индустрии, стартапы и профессионалы IT. В зоне Startup Alley разместятся отобранные стартапы, в зоне Expo – интерактивные стенды Epam, Gurtam, Alconost, Nico Firm, Onliner и др.

«EMERGE – конференция не просто с международными спикерами, но с международной аудиторией, поэтому все мероприятия будут проходить на английском языке с синхронным переводом на русский. На EMERGE по сути нет главных keynote-спикеров: все наши докладчики – emerging rockstars в сфере технологий, у каждого за плечами интересный и местами непростой бэкграунд. Мы делаем ставку на качественный контент и личное общение», – Маргарита Лазаренкова, сооснователь EMERGE, основатель Create IT! коммьюнити.

«На EMERGE будет не просто нетворкинг, а мэтчмейкинг - возможность забронировать со спикерами, инвесторами, менторами время на общение один на один прямо на конференции в специальной Matchmagic zone (такая же система есть, например, на TechCrunch Disrupt). Мы создаем meeting point для стран Нового Востока, где можно будет не только вдохновиться, но и познакомиться с инвесторами и стартапами как из СНГ, Европы и США, найти партнеров или идеи для развития своих проектов», – Алина Безуглова, сооснователь EMERGE, основатель Rutech Community в Лондоне.

Билет на конференцию действителен и для сайд-ивентов. Для обладателей VIP-билетов будет открыт доступ на VIP Reception, организованный Flint Capital 17 мая. Для тех, кто имеет опыт творческой работы в виртуальной реальности, открыта регистрация на Create IT! VIR:lab «Как создавать в виртуальном пространстве».

Второй день конференции, 18 мая откроется мероприятием Creative Mornings. На общую тему Commitment с вдохновляющей презентацией выступит Варя Веденеева, основательница проекта #365done и СЕО приложения «Периодика Пресс». Вечером FoxHunt организовывают Startup FuckUp Night, на которой спикеры, чьи success-stories прозвучат днем на главной сцене, поделятся историями провалов и уроками, которые были из них извлечены. Закроет конференцию официальная after-party. Перевести дух и подкрепиться футуристичным обедом можно будет на фуд-корте, где на Future Food stage, выступит Marilis Holm – innovation food scientist из Сан-Франциско.

Конференция EMERGE пройдет в таком формате впервые и берет свое начало от двух технологических ивентов: Create IT! (Минск) и Russian Tech Day (Лондон). Билеты на конференцию можно приобрести на сайте emergeconf.io. Партнерами конференции выступают Microsoft, Белгазпромбанк, Gismart, Gurtam, Bayer, Epam, Onliner и BetterMe.

Полная программа EMERGE доступна на сайте emergeconf.io