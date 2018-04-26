Эксперты: Хакеры могут проникнуть в корпоративную сеть 73% промышленных компаний

Аналитики Positive Technologies подготовили исследование векторов атак на корпоративные информационные системы промышленных компаний.

Так согласно собранной статистике, злоумышленники могут преодолеть периметр и попасть в корпоративную сеть 73% компаний промышленного сегмента. В 82% компаний возможно проникновение из корпоративной сети в технологическую, в которой функционируют компоненты АСУ ТП.

Одной из главных возможностей для получения взломщиком доступа к корпоративной сети оказались административные каналы управления. Часто администраторы промышленных систем создают для себя возможности удаленного подключения к ним — это позволяет им, например, не находиться все время на объекте, а работать из офиса.

В каждой промышленной организации, в которой исследователям Positive Technologies удалось получить доступ к технологической сети из корпоративной, были выявлены те или иные недостатки сегментации сетей или фильтрации трафика — в 64% случаев они были внесены администраторами при создании каналов удаленного управления.

Наиболее распространенными уязвимостями корпоративных сетей стали словарные пароли и устаревшее ПО — эти ошибки были обнаружены во всех исследуемых компаниях. Именно эти недостатки позволяют развить вектор атаки до получения максимальных привилегий в домене и контролировать всю корпоративную инфраструктуру. Важно отметить, что часто файлы с паролями к системам хранятся прямо на рабочих станциях сотрудников.