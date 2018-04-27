Эксперты предупреждают о новом шифраторе с нетривиальным выкупом

Антивирусная компания ESET сообщает о появлении нового шифраторе с нетривиальным выкупом. В отличие от классических программ-вымогателей, требующих деньги, малварь предлагает в обмен на восстановление данных сыграть в онлайн-игру PlayerUnknown’s Battleground (PUBG).

После установки и выполнения на зараженной машине вредоносная программа шифрует все файлы и папки на рабочем столе, добавляя расширение .PUBG. Далее на экране появляется сообщение авторов малвари – пользователю обещают вернуть доступ к данным бесплатно, для этого нужно играть в PUBG в течение часа.

Анализ показал, что шифратор отслеживает процессы, запущенные на компьютере. Ему «интересен» процесс TslGame, указывающий на запуск PUBG. Чтобы инициировать расшифровку данных, пользователю достаточно запустить игру всего на три секунды.

Впрочем, если пользователь не хочет играть из принципиальных соображений, он может воспользоваться кодом восстановления, указанном в том же требовании выкупа.