Microsoft опубликовала отчет об угрозах информационной безопасности в Беларуси

Компания Microsoft опубликовала 23-й отчет Security Intelligence Report за период с февраля 2017 по январь 2018 года, который содержит анализ информационной среды на предмет киберугроз. Согласно полученным данным, 7,8% компьютеров в мире заражено вредоносным кодом. В Беларуси этот показатель составляет 22%.

Самой распространенной категорией киберугроз стали вирусы-трояны. За исследуемый период количество заражений в мире увеличилось с 6% до 10%. В Беларуси трояны были обнаружены на 15,82% компьютеров.

Не менее серьезную угрозу информационной безопасности представляют ботнеты. Они распространяют вредоносный софт: программы-вымогатели, трояны и бэкдоры. Вирусы похищают данные учетных записей, запускают в системах зараженное ПО, отслеживают происходящее на чужих мониторах. По данным за март 2017 года в бот-сеть попали 1,98% компьютеров белорусских пользователей.

Серьезной киберугрозой Microsoft назвала фишинг: во втором полугодии 2017 года 53% пользователей по всему миру ежемесячно получали фишинговые письма, содержащие зараженные файлы. Еще одной мишенью для злоумышленников являются облачные приложения с низким уровнем защиты. В рамках исследования выяснилось, что 79% SaaS-приложений не обеспечивают надежное шифрование хранящейся в облаке и передаваемой информации.

«В обновлении Windows 10 (April 2018 Update) мы в очередной раз расширим возможности Windows Defender ATP, чтобы домашние пользователи и компании могли укрепить свою защиту и справляться с возможными угрозами безопасности быстрее и эффективнее. Защитник Windows Defender способен блокировать вредоносные программы, используя локальные и облачные модели машинного обучения. Глобальное обновление Windows 10 начнет распространяться с 8 мая», — комментирует Антон Мякишев, глава представительства Microsoft в Беларуси.