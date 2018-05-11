Microsoft провела национальный финал конкурса Imagine Cup в Беларуси

В национальном этапе конкурса приняли участие 6 команд. Победителями стали SmartLamp из Полоцка и SlutskTeam из Слуцка. Юные программисты получили возможность представить Беларусь на региональном этапе конкурса и побороться за право принять участие в международном финале в США. Жюри оценивало проекты по нескольким критериям, среди которых инновационность, востребованность, ценность и конкурентоспособность. Одним из основных условий конкурса стало использование в проекте программного продукта Microsoft Azure.

Команда SmartLamp представила проект «умной» светодиодной лампы – декоративного прибора, который идентифицирует человека по голосу. Перед первым включением лампы пользователь регистрируется на сайте и получает аккаунт, привязанный к устройству. Далее настраивается голосовая регистрация и создается подборка световых эффектов. Лампа включается голосом и воспроизводит ранее заданные эффекты. Пользователи-энтузиасты могут разрабатывать и добавлять новые световые эффекты. В своем проекте ребята использовали когнитивные сервисы Microsoft по распознаванию речи.

Вторым победителем стала команда SlutskTeam из Слуцка. Участники продемонстрировали проект под названием TheBestConsultant, который предназначен для улучшения сферы обслуживания. Основная идея – создание программно-инженерного комплекса, который с помощью камер видеонаблюдения и специальных алгоритмов подскажет консультанту способ общения с клиентом.

Участники национального финала Imagine Cup представили проекты, которые могут применяться в различных социальных сферах. Так, команда Wandle продемонстрировала сервис для умного управления звонками и уведомлениями на смартфонах, команда Vedex – приложение для проведения школьных опытов в виртуальной реальности, команда Owls – проект для людей с ограниченным восприятием цветового зрения, который поможет избавиться от дефекта при работе за компьютером.

Победитель регионального этапа конкурса получит возможность отправиться в США на финал Imagine Cup 2018 и побороться за главный приз – $100 000 на дальнейшее развитие своего проекта. Региональный этап конкурса среди странг СНГ состоится 19 мая в Минске.