Телеком-оператор velcom представит в Минске дом высоких технологий, в котором будут собраны современные возможности для дома и офиса – от «умного» ТВ и «интернета вещей» до дата-центра. Концепт жилого и рабочего пространства будет представлен на выставке «ТИБО-2018», которая пройдет с 15 по 18 мая в белорусской столице.

Посетителям предложат свежий взгляд на то, каким может быть дом и офис. Двухэтажное строение соорудят специально к выставке и в нем представят новые технологии и решения. Для удобства стенд разделен на тематические зоны, посвященные работе, отдыху, развлечениям, общению и личным финансам.

На первом этаже стенда разместится hi-tech-офис. В нем, в частности, познакомят с новыми возможностями в сфере фиксированного и мобильного интернета. Отдельная секция расскажет о возможностях дата-центра, а рядом можно будет узнать о планах по развитию «интернета вещей». Здесь же покажут новые решения в сфере личных финансов. Весь второй этаж будет стилизован под квартиру будущего, в которой можно управлять всеми устройствами с помощью планшета.

Посетители стенда смогут лично протестировать все новинки. А заодно «пообщаться» с интерактивной стеной: запустить ролик или вывести полезную информацию на экраны. При желании можно будет отдохнуть в гостиной на мягких пуфах и посмотреть сериалы.

Выставка впервые пройдет в комплексе «Минск-Арена» и откроется 15 мая. Она станет частью XXV Международного специализированного форума по телекоммуникациям, информационным и банковским технологиям «ТИБО-2018». Экспозиции будут открыты для посетителей по 18 мая.