Эксперты назвали 6 полезных функций Android

Эксперты рассказали о 6 скрытых функциях Android, о которых вы могли не знать.

Встроенный черный список

В Android есть встроенная защита от нежелательных контактов. Для этого нужно выбрать неугодного абонента в телефонной книге, нажать кнопку «редактировать», а внутри зайти в настройки. Если поставить галочку напротив поля «только голосовая почта», звонящий будет постоянно слышать сигнал «занято» и не сможет дозвониться.

Отключение уведомлений

Соответствующие настройки можно найти в меню «Приложения», но есть способ еще проще — как только на экране появился новый «пуш», достаточно длительного нажатия на него, чтобы нужное меню открылось само собой.

Удобное открытие шторки

Для того, чтобы на дисплее сразу появилась вся шторка целиком, достаточно зацепить ее двумя пальцами.

Игры-пасхалки

Начиная с версии Android 2.3 Gingerbread, компания встраивает в телефоны мини-игры, которые, может, и не станут любимыми, но займут пользователя на пару дней.

Для того, чтобы активировать игру, необходимо зайти в настройки смартфона, зайти в пункт «О телефоне» и несколько раз быстро нажать на строчку «Версия Android». На экране появится символ той версии, которая установлена у пользователя. Для включения игры нужно еще несколько раз быстро нажать на центр экрана, а потом на некоторое время зажать символ.

Экономия энергии

Дело в том, что во многих современных моделях смартфонов на Android установлен OLED-дисплей, в которых каждый пиксель светится сам по себе. В результате, если установить на рабочий стол не цветные обои, а обычный черный фон, пиксели которого подсвечивать не требуется, время работы устройства увеличится.

Проведенные тесты установили, что черный фон позволяет экономить заряд аккумулятора на 20-30% по сравнению с цветным.

Гостевой режим

Чтобы включить гостевой режим, достаточно на шторке настроек нажать на аватар пользователя, а после на кнопку «добавить гостя». В результате смартфон как будто бы откатится к заводским настройкам и спрячет всю личную информацию.