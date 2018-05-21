Республика Корея заинтересована в поставках белорусской IT-продукции. Об этом сообщил председатель Корейской ассоциации импортеров (KOIMA) Син Мен Чжин перед началом белорусско-корейского бизнес-форума, пишет БЕЛТА.

"Беларусь имеет высокий уровень фундаментальной науки, хорошую основу для производства высокотехнологичных товаров. На этой основе можем развивать наше взаимовыгодное сотрудничество. Рассматриваем возможность импорта товаров в сфере информационных технологий. Беларусь славится производством сельскохозяйственных механизмов, в этом направлении тоже рассматриваем взаимодействие", - сказал Син Мен Чжин.

Председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович отметил, что наибольший потенциал для развития сотрудничества двух стран сосредоточен в инновационной сфере. Есть позитивный опыт взаимодействия по линии Парка высоких технологий.