Microsoft научит Cortana вести полноценные беседы

Корпорация Microsoft приобрела компанию Semantic Machines, технологии которой позволяют улучшить речь искусственного интеллекта. Американская компания рассчитывает применить наработки приобретённого предприятия к Cortana и сделать её более удобной при общении.

В официальном уведомлении Microsoft говорится, что технологии Semantic Machines помогут пользователям Cortana легче находить информацию. В ближайшее время корпорация откроет специальный центр для улучшения речи персонального помощника. Сотрудники центра будут «выводить обработку речи на новый уровень».

В Microsoft надеются, что Cortana со временем научится вести полноценные беседы, не относясь к каждому предложению, как команде.